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В Ейске загорелась крыша здания банка

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-ejske-zagorelas-krysha-zdaniya-banka
Фото ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Сообщение о возгорании здания на пересечении улиц Свердлова и Ленина поступило диспетчеру Ейского пожарно-спасательного гарнизона 27 сентября в 5:53.

Пожарные подразделения в 5:58 прибыли на место и установили, что горит кровля здания на площади 200 кв. м.

В 7:35 пожар локализовали на площади 350 кв. м.

Возгорание ликвидируют 41 человек и 15 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

По словам местных жителей в соцсетях, горит здание Сбербанка.

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