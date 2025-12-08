Главная новогодняя елка страны приедет в Кремль из Подмосковья

Главную новогоднюю ель России спилили днем 8 декабря в Рузском муниципальном округе Московской области.

Елку выбирали по нескольким параметрам, в их числе — форма, объем хвои и состояние лап. Высота столетнего дерева — 26 м. Обхват ствола — 62 см, размах нижних ветвей — 11 м.

Ель украсит Соборную площадь Кремля. Планируется, что ель доставят в столицу 10 декабря.

Читайте также: новогоднюю елку начали устанавливать на Главной городской площади в Краснодаре. Планируется, что елка будет готова к 15 декабря. На сегодняшний день в краевом центре уже установили семь 15-метровых искусственных елок.

Елочные базары откроют в Краснодаре в первой половине декабря. Жители краевой столицы на открывшихся ярмарках смогут приобрести хвойные деревья и елочные украшения.

