Новогоднюю елку начали устанавливать на Главной городской площади в Краснодаре

К монтажу 22-метровой искусственной елки на Главной городской площади приступили 6 декабря.

Главную новогоднюю елку краевой столицы украсят игрушками в виде избушек, щелкунчиков, снеговиков, а также шарами и снежинками. Планируется, что елка будет готова к 15 декабря.

В Краснодаре уже установили семь 15-метровых искусственных елок. Так 2 декабря елку начали устанавливать в сквере Субботнем, 3 декабря — в сквере Пограничников. Монтаж елки в сквере Изумрудном начнут 11 декабря, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

Читайте также: в театрах Кубани рассказали о подготовленных к Новому году программах. С декабря и до конца января в Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького покажут более 50 сказок.

Подпишись, здесь всегда интересно.