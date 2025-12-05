В театрах Кубани рассказали о подготовленных к Новому году программах

С декабря и до конца января в Краснодарском академическом театре драмы имени Максима Горького покажут более 50 сказок.

Как сообщили в пресс-службе учреждения, новогодние показы стартуют 19 декабря. Во время январских каникул в театре покажут «Сказку о царе Салтане», «Снежную королеву» и «Конька-Горбунка».

Музыкальный театр к Новому году представит балет «Щелкунчик» в исполнении Театра балета Юрия Григоровича. С 11 по 18 декабря труппа покажет 15 спектаклей.

Также представят музыкальную сказку «Маша и Витя против «Диких гитар». Всего в Музыкальном театре с 20 по 29 декабря покажут 23 спектакля.

Для взрослой публики проведут концерты классической музыки от духового и симфонического оркестров: «Новогодняя симфония» — 22 и 25 декабря, «Новогодний хит» — 19 и 26 декабря, «Метель» — 6 декабря.

Завершит программу в 2025 году новогодний бал, который пройдет 29 и 30 декабря. В программе фрагменты из самых популярных и знаковых спектаклей уходящего сезона. В праздники покажут «Летучий корабль», «Ночь перед Рождеством» и другие тематические спектакли.

В наступающем году в театре драмы представят четыре премьеры на основной сцене и две на камерной. В апреле Даниил Безносов выпустит спектакль «Укрощение строптивой», а в июле выйдет премьера «Дочки-матери» по произведению Александра Володина.

В сентябре новый сезон в Краснодарском театре драмы стартует масштабной премьерой семейного спектакля «Ночь перед Рождеством», а завершит 2026 год постановкой «Дон Кихот».

В Музыкальном театре в следующем году планируют две премьеры — музыкальный спектакль «Обыкновенное чудо», а также капитальное восстановление оперы «Кармен» с полным обновлением декораций и костюмов.

Также в 2026 году свой 30-летний юбилей отпразднует Театр балета Юрия Григоровича. В честь этого события планируют «много сюрпризов и праздничных событий», сообщает «Ъ-Кубань».

