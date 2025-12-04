Logo
Театры Краснодарского края с начала года посетили более 525 тыс. человек

Фото Михаила Чекалова, «Кубань 24»

За десять месяцев 2025 года театральные учреждения Краснодарского края зафиксировали рост посещаемости. За этот период удалось привлечь свыше полумиллиона зрителей.

Как сообщили в министерстве культуры Кубани, пять государственных и три муниципальных театра работают в штатном режиме и расширяют репертуар.

Всего в Краснодарском крае насчитывают 1 тыс. 80 учреждений культурно-досугового типа, 1 тыс. 53 библиотеки, 185 образовательных организаций, 63 музея, 52 киноорганизации, 21 муниципальный парк, а также 16 театрально-концертных учреждений и цирк. 

Сеть клубов и домов культуры, 90% из которых находятся в сельской местности, считаются одним из крупнейших культурных комплексов в России для досуга. 

Краснодарский край лидирует среди регионов, реализующих программу «Пушкинская карта». По состоянию на 1 октября, ею владеют более 375 тыс. молодых кубанцев. 

По результатам 2024 года, Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького Минкультуры РФ признало лучшим региональным театром страны в рамках реализации программы. Драмтеатр провел 321 мероприятие и реализовал более 27,5 тыс. билетов, сообщает «Ъ-Кубань». 

Читайте также: концертный зал на 2,5 тыс. мест планируют построить в Краснодаре.

