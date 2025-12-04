Театры Краснодарского края с начала года посетили более 525 тыс. человек

За десять месяцев 2025 года театральные учреждения Краснодарского края зафиксировали рост посещаемости. За этот период удалось привлечь свыше полумиллиона зрителей.

Как сообщили в министерстве культуры Кубани, пять государственных и три муниципальных театра работают в штатном режиме и расширяют репертуар.

Всего в Краснодарском крае насчитывают 1 тыс. 80 учреждений культурно-досугового типа, 1 тыс. 53 библиотеки, 185 образовательных организаций, 63 музея, 52 киноорганизации, 21 муниципальный парк, а также 16 театрально-концертных учреждений и цирк.

Сеть клубов и домов культуры, 90% из которых находятся в сельской местности, считаются одним из крупнейших культурных комплексов в России для досуга.

Краснодарский край лидирует среди регионов, реализующих программу «Пушкинская карта». По состоянию на 1 октября, ею владеют более 375 тыс. молодых кубанцев.

По результатам 2024 года, Краснодарский академический театр драмы имени М. Горького Минкультуры РФ признало лучшим региональным театром страны в рамках реализации программы. Драмтеатр провел 321 мероприятие и реализовал более 27,5 тыс. билетов, сообщает «Ъ-Кубань».

