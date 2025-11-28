Елочные базары откроют в Краснодаре в первой половине декабря

Жители краевой столицы на открывшихся ярмарках смогут приобрести хвойные деревья и елочные украшения.

На елочных базарах в Краснодаре будут продавать пихты, сосны и елки, привезенные из питомников Саратовской и Пензенской областей, а также Пермского края.

Для создания новогоднего настроения локации украсят гирляндами, а продавцы будут одеты в праздничные костюмы.

Базары будут работать с 8:00 до 22:00 на улицах:

проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1-7);

проспект Чекистов (вблизи строения № 33);

Дальняя (вблизи строения № 39);

Заводская (вблизи строения № 4);

Калинина — Каляева;

Тургенева — Северная;

Тургенева (вблизи строения № 110) — Гагарина;

Федора Лузана (вблизи строения № 41);

Рашпилевская (вблизи строения № 147);

Орджоникидзе — Суворова;

Стасова — Бургасская;

Шевченко — Ставропольская;

Московская — 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»);

Одесская (между Красной и Коммунаров);

Садовая (вблизи строения № 2);

Северная — имени Володарского;

Ставропольская (вблизи строения № 102) — Вишняковой;

Ставропольская (вблизи строения № 252) — Стасова;

Ставропольская (вблизи строения № 254) — Стасова;

Ростовское Шоссе, 12 км;

Атарбекова (вблизи строения № 30);

Герцена — Атарбекова;

Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4);

Калинина (служебный проход КНИИСХ);

Карякина (вблизи строений № 10-18);

Тургенева (вблизи строения № 113);

Красных Партизан (вблизи строения № 163) — Сочинская;

территория Пашковского жилого массива, улица Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216);

территория Пашковского жилого массива, улица Евдокии Бершанской — Лавочкина;

Селезнева (вблизи строения № 134) — Стасова;

Сормовская (вблизи строения № 102) — Симферопольская;

Сормовская — Онежская (вблизи строения № 3);

Трудовой Славы — Игнатова.

Также в начале декабря в Краснодаре откроют точки с украшениями и елочными игрушками, которые будут работать с 8:00 до 22:00. Из них 12 палаток разместят на улицах Красноармейская — Гоголя (со стороны Кооперативного рынка), еще две точки откроют на улице Одесской (между Красной и Коммунаров). Также по одной палатке будут работать на улицах Атарбекова (вблизи строения № 30), Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2) и Карякина (вблизи строений № 10-18), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

При обнаружении несанкционированной торговли жителей краевой столицы просят обращаться на горячую линию городского департамента торговли и услуг — 8 (861) 218-98-00 или в УМВД России по Краснодару.

