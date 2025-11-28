Logo
Фото

Общество
Елочные базары откроют в Краснодаре в первой половине декабря
Фото freepik.com

Жители краевой столицы на открывшихся ярмарках смогут приобрести хвойные деревья и елочные украшения. 

На елочных базарах в Краснодаре будут продавать пихты, сосны и елки, привезенные из питомников Саратовской и Пензенской областей, а также Пермского края. 

Для создания новогоднего настроения локации украсят гирляндами, а продавцы будут одеты в праздничные костюмы. 

Базары будут работать с 8:00 до 22:00 на улицах: 

  • проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1-7);
  • проспект Чекистов (вблизи строения № 33);
  •  Дальняя (вблизи строения № 39);
  •  Заводская (вблизи строения № 4);
  • Калинина — Каляева;
  • Тургенева — Северная;
  • Тургенева (вблизи строения № 110) — Гагарина;
  • Федора Лузана (вблизи строения № 41);
  • Рашпилевская (вблизи строения № 147);
  • Орджоникидзе — Суворова;
  • Стасова — Бургасская;
  • Шевченко — Ставропольская;
  • Московская — 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»);
  • Одесская (между Красной и Коммунаров);
  • Садовая (вблизи строения № 2);
  • Северная — имени Володарского;
  • Ставропольская (вблизи строения № 102) — Вишняковой;
  • Ставропольская (вблизи строения № 252) — Стасова;
  • Ставропольская (вблизи строения № 254) — Стасова;

  • Ростовское Шоссе, 12 км;
  • Атарбекова (вблизи строения № 30);
  • Герцена — Атарбекова;
  • Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4);
  • Калинина (служебный проход КНИИСХ);
  • Карякина (вблизи строений № 10-18);
  • Тургенева (вблизи строения № 113);
  • Красных Партизан (вблизи строения № 163) — Сочинская;
  • территория Пашковского жилого массива, улица Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216);
  • территория Пашковского жилого массива, улица Евдокии Бершанской — Лавочкина;
  • Селезнева (вблизи строения № 134) — Стасова;
  • Сормовская (вблизи строения № 102) — Симферопольская;
  • Сормовская — Онежская (вблизи строения № 3);
  • Трудовой Славы — Игнатова. 

Также в начале декабря в Краснодаре откроют точки с украшениями и елочными игрушками, которые будут работать с 8:00 до 22:00. Из них 12 палаток разместят на улицах Красноармейская — Гоголя (со стороны Кооперативного рынка), еще две точки откроют на улице Одесской (между Красной и Коммунаров). Также по одной палатке будут работать на улицах Атарбекова (вблизи строения № 30), Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2) и Карякина (вблизи строений № 10-18), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

При обнаружении несанкционированной торговли жителей краевой столицы просят обращаться на горячую линию городского департамента торговли и услуг — 8 (861) 218-98-00 или в УМВД России по Краснодару.

Читайте также: монтаж новогодней иллюминации на Красной в Краснодаре завершат до декабря.

