Елочные базары откроют в Краснодаре в первой половине декабря
Жители краевой столицы на открывшихся ярмарках смогут приобрести хвойные деревья и елочные украшения.
На елочных базарах в Краснодаре будут продавать пихты, сосны и елки, привезенные из питомников Саратовской и Пензенской областей, а также Пермского края.
Для создания новогоднего настроения локации украсят гирляндами, а продавцы будут одеты в праздничные костюмы.
Базары будут работать с 8:00 до 22:00 на улицах:
- проспект Чекистов (вблизи строений № 7/1-7);
- проспект Чекистов (вблизи строения № 33);
- Дальняя (вблизи строения № 39);
- Заводская (вблизи строения № 4);
- Калинина — Каляева;
- Тургенева — Северная;
- Тургенева (вблизи строения № 110) — Гагарина;
- Федора Лузана (вблизи строения № 41);
- Рашпилевская (вблизи строения № 147);
- Орджоникидзе — Суворова;
- Стасова — Бургасская;
- Шевченко — Ставропольская;
- Московская — 40-летия Победы (у детского городка «Сказка»);
- Одесская (между Красной и Коммунаров);
- Садовая (вблизи строения № 2);
- Северная — имени Володарского;
- Ставропольская (вблизи строения № 102) — Вишняковой;
- Ставропольская (вблизи строения № 252) — Стасова;
- Ставропольская (вблизи строения № 254) — Стасова;
- Ростовское Шоссе, 12 км;
- Атарбекова (вблизи строения № 30);
- Герцена — Атарбекова;
- Евгении Жигуленко (вблизи строения № 4);
- Калинина (служебный проход КНИИСХ);
- Карякина (вблизи строений № 10-18);
- Тургенева (вблизи строения № 113);
- Красных Партизан (вблизи строения № 163) — Сочинская;
- территория Пашковского жилого массива, улица Евдокии Бершанской (вблизи строения № 216);
- территория Пашковского жилого массива, улица Евдокии Бершанской — Лавочкина;
- Селезнева (вблизи строения № 134) — Стасова;
- Сормовская (вблизи строения № 102) — Симферопольская;
- Сормовская — Онежская (вблизи строения № 3);
- Трудовой Славы — Игнатова.
Также в начале декабря в Краснодаре откроют точки с украшениями и елочными игрушками, которые будут работать с 8:00 до 22:00. Из них 12 палаток разместят на улицах Красноармейская — Гоголя (со стороны Кооперативного рынка), еще две точки откроют на улице Одесской (между Красной и Коммунаров). Также по одной палатке будут работать на улицах Атарбекова (вблизи строения № 30), Героя Аверкиева А.А. (вблизи строения № 2) и Карякина (вблизи строений № 10-18), сообщает пресс-служба администрации Краснодара.
При обнаружении несанкционированной торговли жителей краевой столицы просят обращаться на горячую линию городского департамента торговли и услуг — 8 (861) 218-98-00 или в УМВД России по Краснодару.
