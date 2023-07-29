Глава СПЧ попросил прокурора Кубани взять под контроль дело о наезде «самокатчика» на беременную

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев направил письмо прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому.

Жительница Сочи Мадина Саманджия сама обратилась в Совет по правам человека после резонансного ДТП — на пешеходном переходе ее сбил житель Ижевска на арендованном электровелосипеде.

По словам женщины, она, находясь на пятом месяце беременности, получила сотрясение мозга, закрытую ЧМТ и перелом костей носа. Но подтвердить это, чтобы ее признали потерпевшей, а не свидетельницей, она не может — врачи запрещают делать МРТ и рентген.

«В своем обращении в Совет заявительница указывает, что проходит по делу как свидетель, в то время, как потерпевшим выступает пользователь самоката, у которого якобы отказали тормоза», — говорится в Telegram-канале Совета.

В связи с этим Валерий Фадеев в своем обращении к прокурору Краснодарского края Сергею Табельскому попросил его взять расследование под особый контроль.

Глава СПЧ отметил, что это очень важно не только из-за общественного резонанса, но и потому, что изложенные проблемы могут приобрести системный характер, поскольку правоохранительные органы еще не выработали единообразную методику ведения подобных дел [ДТП со средствами индивидуальной мобильности — ред.], а подобных инцидентов с каждым днем становится все больше.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи возбудили уголовное дело после ДТП, в котором пострадала беременная женщина. Предварительно, водитель электровелосипеда допустил наезд из-за неисправности тормозов. Предоставляемое в аренду устройство изъяли для технической экспертизы.