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СК опроверг, что сбитая «самокатчиком» в Сочи беременная женщина из потерпевшей стала свидетелем

Происшествия
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СК опроверг, что сбитая «самокатчиком» в Сочи беременная женщина из потерпевшей стала свидетелем
Фото Николая Хижняка, «Кубань 24»

После обращения жительницы Сочи Мадины Саманджия в Совет по правам человека в СМИ и соцсетях стала распространяться информация о том, что потерпевшая стала исключительно свидетелем в деле о резонансном ДТП.

Краевой следком заявил, что пострадавшая беременная женщина была сразу признана потерпевшей и в другом качестве не рассматривалась. А молодой человек на электровелосипеде, устроивший аварию якобы из-за отказавших тормозов, потерпевшим не признавался.

Проводится судебная медицинская экспертиза, чтобы установить характер и степень тяжести травм пострадавшей. Кроме того, криминалисты изучают и сам электровелосипед.

Следователи изъяли видеозаписи камер наружного наблюдения. Кроме того, в фирме, которая сдала в прокат это транспортное средство, провели обыск и изъяли необходимую документацию.

Расследование уголовного дела продолжается, оно находится под контролем в центральном аппарате ведомства и руководителя СК Кубани Андрея Маслова, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее глава СПЧ попросил прокурора Кубани взять под контроль дело о наезде «самокатчика» на беременную женщину в Сочи. В приведенном заявлении женщины в СПЧ и было указано, что она якобы проходит по делу как свидетель из-за того, что не может подтвердить свои травмы.

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