Глава СК взял под контроль дело о ДТП в Краснодаре, в котором машина на «зебре» сбила детей

Водитель BMW 26 декабря сбил на пешеходном переходе на улице Просторной бабушку с тремя внуками.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования взял под контроль центральный аппарат ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель иномарки сбил бабушку и трех внуков на нерегулируемом переходе. В результате ДТП пострадали трехлетняя девочка и мальчики — шести и девяти лет. Двое детей находятся в больнице с травмами. На виновника аварии завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.