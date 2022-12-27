Глава СК взял под контроль дело о ДТП в Краснодаре, в котором машина на «зебре» сбила детей
Происшествия
27.12.2022 10:18
Водитель BMW 26 декабря сбил на пешеходном переходе на улице Просторной бабушку с тремя внуками.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования взял под контроль центральный аппарат ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель иномарки сбил бабушку и трех внуков на нерегулируемом переходе. В результате ДТП пострадали трехлетняя девочка и мальчики — шести и девяти лет. Двое детей находятся в больнице с травмами. На виновника аварии завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.
Популярные новости
- Военная подготовка для взрослых: как проходит, где записаться
- Две аварии с участием рейсовых автобусов произошли в Сочи
- До двух падающих звезд в минуту: звездопад Квадрантиды кубанцы увидят в ночь на 4 января
- Первый банкомат отечественного производства выпустили в России
- Игроки ФК «Краснодар» вошли в рейтинг самых перспективных молодых футболистов мира
- Вылетел с перекрестка и врезался в забор: 82-летний пенсионер погиб в ДТП в Кореновском районе