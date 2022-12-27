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Глава СК взял под контроль дело о ДТП в Краснодаре, в котором машина на «зебре» сбила детей

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-vzyal-pod-kontrol-delo-o-dtp-v-krasnodare-v-kotorom-mashina-na-zebre-sbila-detej
Глава СК взял под контроль дело о ДТП в Краснодаре, в котором машина на «зебре» сбила детей
Александр Бастрыкин. Фото пресс-службы президента РФ

Водитель BMW 26 декабря сбил на пешеходном переходе на улице Просторной бабушку с тремя внуками.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Краснодарскому краю Андрею Маслову представить доклад об обстоятельствах произошедшего. Ход и результаты расследования взял под контроль центральный аппарат ведомства, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», водитель иномарки сбил бабушку и трех внуков на нерегулируемом переходе. В результате ДТП пострадали трехлетняя девочка и мальчики — шести и девяти лет. Двое детей находятся в больнице с травмами. На виновника аварии завели уголовное дело. Ему грозит до двух лет колонии.

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