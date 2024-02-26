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Глава СК потребовал доклад после стрельбы на свадьбе в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-sk-potreboval-doklad-posle-strelby-na-svadbe-v-krasnodare
Глава СК потребовал доклад после стрельбы на свадьбе в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

По данным СМИ, участники свадебного кортежа перекрыли три полосы федеральной трассы, ехали на машине без номеров и стреляли в воздух.

По факту грубого нарушения общественного порядка СУ СК РФ по Краснодарскому краю организовал проверку. Председатель следственного комитета РФ Александр Бастрыкин получил руководителю управления по краю Андрею Маслову представить доклад о ходе проверки и установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба Следкома РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в пабликах Краснодара 25 февраля появилось видео, на котором мужчина под окнами многоэтажки в районе Ейского шоссе стреляет в воздух во время празднования свадьбы. Кроме того, несколько машин из свадебного кортежа перекрыли проезжую часть.

Выяснили, что один из гостей стрелял из охолощенного оружия. За свой поступок он извинился.

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