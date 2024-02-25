Полиция нашла мужчину, который стрелял на улице во время свадьбы в Краснодаре

На нескольких водителей из свадебного картежа правоохранители составили административные протоколы.

В городских публиках появилось видео, на котором мужчина под окнами многоэтажки в районе Ейского шоссе во время празднования свадьбы стреляет в воздух. Кроме того, несколько машин из свадебного кортежа перекрыли проезжую часть.

По данному факту сотрудники полиции начали проверку.

«Личность мужчины, стрелявшего в воздух, установлена. Им оказался 22-летний местный житель. Его доставили в отделение полиции, где провели опрос. По окончанию проверки действиям мужчины будет дана правовая оценка», — рассказал интернет-порталу «Кубань 24» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Оружие, из которого стрелял молодой человек, изъяли на экспертизу. Также в отношении нескольких водителей из свадебного кортежа составили административные протоколы. Проверка продолжается.

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