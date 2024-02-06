Неизвестный стрелял из пистолета по машине во время дорожного конфликта в Анапе

Инцидент произошел 6 февраля на одной из дорог города-курорта.

По словам очевидцев в соцсетях, нарушитель ехал навстречу транспортному потому по односторонней дороге. После того, как нарушителю сделали замечание, он достал оружие и выстрелил. Пуля попала в заднее стекло машины. По словам пострадавших, в салоне находился маленький ребенок.

«В полицию Анапы 6 февраля поступило сообщение о дорожном конфликте и стрельбе. Предварительно установлено, что неизвестный произвел выстрел из предмета похожего на пистолет и повредил стекло автомобиля оппонента. Пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

В ОМВД России по Анапе проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

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