Стрелявшему в водителя на парковке краснодарцу грозит до 7 лет лишения свободы

Инцидент произошел 24 января около 8:00 на улице Болотникова краевого центра.

Предварительно, 41-летний местный житель несколько раз выстрелил из пистолета в сторону мужчины. Причиной конфликта стало парковочное место возле школы. Стрелявший своей вины не признает, хотя не отрицает, что был конфликт, в котором он использовал перцовый баллончик.

Сейчас правоохранители устанавливают орудие преступления. Подозреваемого заключили под стражу. За хулиганство ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», между двумя мужчинами произошел словесный конфликт. Во время ссоры 41-летний мужчина выстрелил в автомобиль Toyota, в салоне которого находился его оппонент.