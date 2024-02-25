Стрелявший во время свадьбы в Краснодаре мужчина извинился за свой поступок

Полицейские продолжают проверку по факту группового нарушения общественного порядка во время свадебного торжества на улице Душистой.

Правоохранители установили и опросили лиц, участвовавших в праздничном мероприятии и нарушивших общественный порядок. Среди них — 22-летний местный житель, который несколько раз выстрелил в воздух у подъезда дома. Выяснилось, что он стрелял из охолощенного оружия.

«У друга на свадьбе достал из автомобиля автомат Калашникова охолощенный. Думал, что по их обычаям это будет нормально, и со стороны закона, и со стороны людей, произвел выстрелы в воздух. Поступок необдуманный, такого больше не повториться», — сказал мужчина.

Кроме того, несколько лиц привлекли к административной ответственности. Действиям остальных правонарушителей также будет дана правовая оценка, сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в городских публиках 25 февраля появилось видео, на котором мужчина под окнами многоэтажки в районе Ейского шоссе во время празднования свадьбы стреляет в воздух. Кроме того, несколько машин из свадебного кортежа перекрыли проезжую часть.