Глава СК потребовал доклад о деле по факту ДТП с троллейбусом в Краснодаре

Авария произошла 5 сентября на пересечении улиц Ломоносова и Кузнечной в краевой столице.

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал у руководителя краевого ведомства Андрея Маслова доклад о ходе расследования и первоначально установленных обстоятельствах, сообщает пресс-служба следственного комитета России.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 18-летняя местная жительница за рулем легкового автомобиля Hyundai не уступила дорогу троллейбусу. От удара транспорт изменил направление движения, наехал на бордюр, продолжил движение и врезался в металлическое ограждение, а после — в железобетонную опору ЛЭП и дерево.

В результате ДТП пострадали три человека, в том числе оба водителя. Степень тяжести полученных ими травм устанавливается. Пострадавших госпитализировали, им оказывают необходимую медпомощь. По факту ДТП возбудили уголовное дело.