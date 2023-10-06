Глава минспорта Кубани Тимченко предупредил о фейковой рассылке от его имени

Глава министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко 6 октября сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт и от его имени и рассылают сообщения.

«Обращаю ваше внимание, что данный аккаунт является единственным официальным. На сообщения со сторонних аккаунтов от моего имени с просьбами предоставить какую-либо информацию или перевести деньги для каких-то целей прошу не реагировать и оперативно сообщать о мошенниках лично мне», — написал глава кубанского минспорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 сентября в мэрии Краснодара предупредили о том, что в интернете появились поддельные аккаунты руководителей города, из которых жителям начали рассылать сообщения недостоверного содержания. Затем министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 9 сентября сообщил о том, что от его имени в Telegram неизвестные ведут рассылку.