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Глава минспорта Кубани Тимченко предупредил о фейковой рассылке от его имени

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-minsporta-kubani-timchenko-predupredil-o-fejkovoj-rassylke-ot-ego-imeni
Глава минспорта Кубани Тимченко предупредил о фейковой рассылке от его имени
Фото unsplash.com

Глава министерства физической культуры и спорта Краснодарского края Серафим Тимченко 6 октября сообщил, что мошенники создали фейковый аккаунт и от его имени и рассылают сообщения.

«Обращаю ваше внимание, что данный аккаунт является единственным официальным. На сообщения со сторонних аккаунтов от моего имени с просьбами предоставить какую-либо информацию или перевести деньги для каких-то целей прошу не реагировать и оперативно сообщать о мошенниках лично мне», — написал глава кубанского минспорта в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 сентября в мэрии Краснодара предупредили о том, что в интернете появились поддельные аккаунты руководителей города, из которых жителям начали рассылать сообщения недостоверного содержания. Затем министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 9 сентября сообщил о том, что от его имени в Telegram неизвестные ведут рассылку.

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