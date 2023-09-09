Мэрия Краснодара предупредила о появлении фейковых аккаунтов чиновников
Общество
09.09.2023 14:11
По данным администрации Краснодара, в интернете были зафиксированы поддельные аккаунты руководителей города, из которых жителям начали рассылать сообщения недостоверного содержания.
«Будьте внимательны — в сети появились фейковые аккаунты руководителей города. Возможно, подобными провокациями занимаются спецслужбы киевского режима, в частности, ЦИПсО. Обязательно проверяйте, откуда к вам поступает информация», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара в Telegram.
В мэрии напомнили ссылки на официальные аккаунты главы города Евгения Наумова: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.
Читайте также: россиян предупредили о новой схеме мошенничества через Telegram-ботов.