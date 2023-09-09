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Мэрия Краснодара предупредила о появлении фейковых аккаунтов чиновников

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/meriya-krasnodara-predupredila-o-poyavlenii-fejkovyh-akkauntov-chinovnikov
Мэрия Краснодара предупредила о появлении фейковых аккаунтов чиновников
Фото пресс-службы администрации Краснодара

По данным администрации Краснодара, в интернете были зафиксированы поддельные аккаунты руководителей города, из которых жителям начали рассылать сообщения недостоверного содержания.

«Будьте внимательны — в сети появились фейковые аккаунты руководителей города. Возможно, подобными провокациями занимаются спецслужбы киевского режима, в частности, ЦИПсО. Обязательно проверяйте, откуда к вам поступает информация», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Краснодара в Telegram.

В мэрии напомнили ссылки на официальные аккаунты главы города Евгения Наумова: ВКонтакте, Одноклассники, Telegram.

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