Глава минздрава Кубани Филиппов предупредил о фейковой рассылке от его имени

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 9 сентября сообщил о том, что от его имени в Telegram неизвестные ведут рассылку.

«В комментариях на моей странице в телеграм появилась информация, что от своего имени я пишу врачам о возможных звонках из МЗ РФ. Эта информация ложная! Будьте бдительны, не отвечайте на такие сообщения и на звонки», — написал глава минздрава Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 сентября в мэрии Краснодара предупредили о том, что в интернете появились поддельные аккаунты руководителей города, из которых жителям начали рассылать сообщения недостоверного содержания.