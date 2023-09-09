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Глава минздрава Кубани Филиппов предупредил о фейковой рассылке от его имени

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Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-minzdrava-kubani-filippov-predupredil-o-fejkovoj-rassylke-ot-ego-imeni
Глава минздрава Кубани Филиппов предупредил о фейковой рассылке от его имени
Евгений Филиппов. Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов 9 сентября сообщил о том, что от его имени в Telegram неизвестные ведут рассылку.

«В комментариях на моей странице в телеграм появилась информация, что от своего имени я пишу врачам о возможных звонках из МЗ РФ. Эта информация ложная! Будьте бдительны, не отвечайте на такие сообщения и на звонки», — написал глава минздрава Краснодарского края в своем Telegram-канале.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 9 сентября в мэрии Краснодара предупредили о том, что в интернете появились поддельные аккаунты руководителей города, из которых жителям начали рассылать сообщения недостоверного содержания.

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