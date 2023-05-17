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Глава Кубани поздравил ПБК «Локомотив-Кубань» с серебряными медалями Единой лиги ВТБ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/glava-kubani-pozdravil-pbk-lokomotiv-kuban-s-serebryanymi-medalyami-edinoj-ligi-vtb
Глава Кубани поздравил ПБК «Локомотив-Кубань» с серебряными медалями Единой лиги ВТБ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул, что кубанская команда показала яркую и запоминающуюся игру.

«Поздравляю вас, всех игроков, сотрудников и болельщиков баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» с серебряными медалями Единой лиги ВТБ. Сезон складывался непросто, но команда показала яркую, запоминающуюся игру в решающих матчах и добилась исторического успеха, одолев на пути к финалу многократного чемпиона России — столичный ЦСКА», — отметил губернатор в телеграмме президенту «Локомотив-Кубань» Андрею Ведищеву.

Кондратьев подчеркнул, что кубанская команда показала достойный уровень в финальном противостоянии с казанским УНИКСом. Также он высоко оценил систему подготовки молодых игроков, которая реализована в «Локо».

«Важно, что значимый вклад в итоговый результат внесли воспитанники клуба. «Локомотив-Кубань» выстроил в крае одну из лучших в стране систем подготовки молодежи, которая уже приносит свои плоды на высоком уровне», — цитирует Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как ранее писал интернет-портал «Кубань 24», матч между клубами УНИКС из Казани и «Локомотив-Кубань» завершился со счетом 98:89. «Железнодорожники» стали серебряными призерами баскетбольной Единой лиги ВТБ. Баскетболист «Локо» Александр Щербенев поблагодарил болельщиков за поддержку клуба и пообещал обрадовать их в следующем сезоне.

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