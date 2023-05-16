«Локомотив-Кубань» стал серебряным призером баскетбольной Единой лиги ВТБ
Спорт
16.05.2023 22:01
Матч между клубами УНИКС из Казани и «Локомотив-Кубань» завершился со счетом 98:89.
Казанский УНИКС в первый раз в своей спортивной истории стал чемпионом Единой Лиги ВТБ, основанной в 2008 году. Турнир имеет статус чемпионата России.
ПБК «Локомотив-Кубань» потерпел поражение в серии финальных игра до четырех побед. Казанская команда обыграла краснодарцев со счетом 4:1. Сегодняшний матч прошел в столице Татарстана.
До этой победы УНИКС уже четырежды занимал вторую ступеньку всероссийского баскетбольного пъедестала. Бронзу в завершившемся игровом сезоне Единой лиги ВТБ взял БК ЦСКА из Москвы.