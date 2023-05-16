Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

«Локомотив-Кубань» стал серебряным призером баскетбольной Единой лиги ВТБ

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/lokomotiv-kuban-stal-serebryanym-prizerom-basketbolnoj-edinoj-ligi-vtb
«Локомотив-Кубань» стал серебряным призером баскетбольной Единой лиги ВТБ
«Локомотив-Кубань» стал серебряным призером баскетбольной Единой лиги ВТБ

Матч между клубами УНИКС из Казани и «Локомотив-Кубань» завершился со счетом 98:89.

Казанский УНИКС в первый раз в своей спортивной истории стал чемпионом Единой Лиги ВТБ, основанной в 2008 году. Турнир имеет статус чемпионата России.

ПБК «Локомотив-Кубань» потерпел поражение в серии финальных игра до четырех побед. Казанская команда обыграла краснодарцев со счетом 4:1. Сегодняшний матч прошел в столице Татарстана.

До этой победы УНИКС уже четырежды занимал вторую ступеньку всероссийского баскетбольного пъедестала. Бронзу в завершившемся игровом сезоне Единой лиги ВТБ взял БК ЦСКА из Москвы.

Статьи
Какой сегодня праздник: что отмечаем 17 мая
Какой сегодня праздник: что отмечаем 17 мая
«Ночь музеев» — 2023: куда сходить в Краснодаре
«Ночь музеев» — 2023: куда сходить в Краснодаре
Выплаты и льготы семьям участников СВО: последние изменения
Выплаты и льготы семьям участников СВО: последние изменения
Где смотреть сериалы? Семь российских онлайн-кинотеатров
Где смотреть сериалы? Семь российских онлайн-кинотеатров
Посмотри в глаза: онколог рассказал, как цвет глаз связан с развитием рака
Посмотри в глаза: онколог рассказал, как цвет глаз связан с развитием рака
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях