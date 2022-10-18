Глава Ейского района выразил соболезнования близким жертв пожара в девятиэтажке

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Роман Бублик в ночь на 18 октября подвел итоги ЧП в Ейске. Он поблагодарил всех, кто оказал району поддержку.

«Приношу свои соболезнования всем родным и близким погибших. Это наше общее горе. Никто из пострадавших не останется один на один со своей бедой. Мы сделаем все возможное, окажем всю необходимую помощь», — подчеркнул глава муниципалитета в Telegram.

Роман Бублик рассказал, что неравнодушные жители несли гуманитарную помощь, и сейчас продолжаются звонки в администрацию.

Также руководитель района поблагодарил за поддержку губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, министра МЧС России Александра Куренкова, главу Минздрава РФ Михаила Мурашко, полпреда президента в ЮФО Владимира Устинова, незамедлительно приехавших в муниципалитет для координации своих направлений.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Су-34 взлетал с местного аэродрома для выполнения учебно-тренировочного полета. Самолет рухнул вплотную к жилой многоэтажке, из-за разлива горючего начался пожар.

Какие выплаты положены пострадавшим при падении самолета в Ейске, читайте здесь.