Георгиевскую знаменную ленту вручили штурмовому авиаполку ЮВО в Краснодарском крае

Торжественная церемония вручения Георгиевской знаменной ленты прошла в штурмовом авиационном полку 4-й армии ВВС и ПВО Южного военного округа, который дислоцируется в Краснодарском крае.

Церемония прошла на аэродроме авиачасти. Георгиевскую знаменную ленту прикрепил к Боевому Знамени командующий объединением армией ВВС и ПВО ЮВО генерал-лейтенант Николай Гостев.

Также в ходе торжественной церемонии военным, отличившимся при исполнении боевых задач в ходе СВО, были вручены госнаграды, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Южного Военного округа.

В мероприятии принимали участие служащие почетного караула и оркестра ЮВО, воспитанники Бриньковского казачьего кадетского корпуса имени сотника М. Я. Чайки Краснодарского края и юнармейцы.

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