Генконсульство РФ: пострадавшая в отеле в Турции от рук сына женщина выжила, она в реанимации

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В Анталье 18 сентября в номере одного из отелей нашли супружескую пару с нанесенными тупым предметом множественными ранениями.

По данным генконсульства РФ, 62-летний мужчина скончался на месте, 64-летняя женщина выжила. Сейчас она находится в тяжелом состоянии в реанимации, угроза ее жизни сохраняется.

По данным дипмиссии, полиция Турции задержали по подозрению в убийстве задержали 37-летнего россиянина. С ним проводятся следственные мероприятия. В ведомстве добавили, что генконсульство РФ в Анталье находится в контакте с турецкими медиками и правоохранителями и следит за ситуацией, сообщает ТАСС.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жестокое убийство произошло в одном из пятизвездочных отелей Антальи. Мужчина во время конфликта с пожилыми родителями схватил молоток и забил им отца до смерти. Он также тяжело ранил мать. Затем он начал душить родителей проволокой. Отец скончался на месте, избитую мать доставили в больницу. СМИ сообщили о том, что женщина скончалась. В соцсетях появилась информация, что убивший родителей на отдыхе в Турции мужчина является жителем Темрюка. В комментариях к записи темрючане узнали убийцу. Задержание подозреваемого попало на видео.