Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Житель Темрюка насмерть забил молотком родителей на отдыхе в Турции

Происшествия
19.09.2022 15:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/zhitel-temryuka-nasmert-zabil-molotkom-roditelej-na-otdyhe-v-turtsii
Житель Темрюка насмерть забил молотком родителей на отдыхе в Турции
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жестокое убийство произошло в одном из пятизвездочных отелей Антальи.

По данным местных СМИ, мужчина во время конфликта с пожилыми родителями схватил молоток и забил им отца до смерти. Он также тяжело ранил мать. Затем мужчина душил родителей проволокой. Для того, чтобы заглушить крики родственников, злоумышленник включил в номере громкую музыку. Все произошедшее он снял на видео.

После убийства мужчина вышел из отеля, записал видеообращение, в котором он признался в совершенном преступлении и скрылся.

Пострадавших россиян обнаружил персонал отеля. Они вызвали на место медиков и полицию. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Женщину в тяжелом состоянии доставили в частную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Сейчас турецкие правоохранители ищут убийцу. Предположительно мужчина страдает психическим расстройством, сообщает Lenta.

В соцсетях появилась информация, что убивший родителей на отдыхе в Турции мужчина является жителем Темрюка. В комментариях к записи темрючане узнали убийцу и выразили соболезнования его родителям — Павлу Николаевичу и Татьяне.

Читайте также: в Краснодарском крае пьяный мужчина зарубил собутыльницу топором и спрятал ее тело в поле.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В сети появился фейк о запрете проезда по Крымскому мосту для военнообязанных
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодарском крае неизвестный водитель сбил на трассе 16 диких кабанов и скрылся
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Краснодаре 50-летний мужчина сбил машиной, а потом зарезал знакомого на глазах у местных жителей
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
В Ростовской области на трассе М-4 «Дон» водителя иномарки убил трос из пролетавшего мимо вертолета
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
МЧС: в Краснодарском крае 18 сентября ожидается сильная жара +39°C
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Мезмае пенсионерка сорвалась с обрыва и упала на камни
  2. В Сочи после ливня подтопило дороги
  3. Отпуск в бархатный сезон: что выбрать?
  4. В Апшеронском районе вдоль реки Пшеха сошел оползень
  5. В Краснодарском крае 19 сентября ожидаются ливни с грозой и градом
  6. В Геленджике для жителей и туристов открыли космическую станцию «Алмаз»
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях