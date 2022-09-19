Житель Темрюка насмерть забил молотком родителей на отдыхе в Турции

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Жестокое убийство произошло в одном из пятизвездочных отелей Антальи.

По данным местных СМИ, мужчина во время конфликта с пожилыми родителями схватил молоток и забил им отца до смерти. Он также тяжело ранил мать. Затем мужчина душил родителей проволокой. Для того, чтобы заглушить крики родственников, злоумышленник включил в номере громкую музыку. Все произошедшее он снял на видео.

После убийства мужчина вышел из отеля, записал видеообращение, в котором он признался в совершенном преступлении и скрылся.

Пострадавших россиян обнаружил персонал отеля. Они вызвали на место медиков и полицию. Мужчина от полученных травм скончался на месте. Женщину в тяжелом состоянии доставили в частную больницу, но, к сожалению, спасти ее не удалось.

Сейчас турецкие правоохранители ищут убийцу. Предположительно мужчина страдает психическим расстройством, сообщает Lenta.

В соцсетях появилась информация, что убивший родителей на отдыхе в Турции мужчина является жителем Темрюка. В комментариях к записи темрючане узнали убийцу и выразили соболезнования его родителям — Павлу Николаевичу и Татьяне.

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