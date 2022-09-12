В Краснодарском крае пьяный мужчина зарубил собутыльницу топором и спрятал ее тело в поле

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Преступление произошло больше года назад. Следователи и полицейские благодаря слаженной работе смогли установить личность предполагаемого убийцы и задержали его.

В конце февраля 2022 года правоохранители нашли в поле в 3 км от хутора Бураковского останки человека. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, 25 июля 2021 года 41-летний мужчина случайно познакомился в Кореновске с 34-летней женщиной. Они взяли алкогольные напитки и поехали отдыхать на берег реки Левый Бейсужек.

Когда новые знакомые сидели в автомобиле, между ними произошел конфликт. Во время ссоры мужчина схватил топор и не менее пяти раз ударил женщину по голове. От полученных травм она скончалась на месте. Мужчина решил скрыть преступление. Он вывез тело женщины из города и оставил его в поле.

Правоохранители изучили записи с камер видеонаблюдения и проанализировали телефонные соединения. Благодаря этому они смогли узнать, на каком автомобиле уехала женщина перед смертью. При осмотре машины в салоне нашли следы крови.

Задержанный мужчина признался в совершенном убийстве. Его заключили под стражу. Сейчас следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего преступления.

За убийство женщины жителю Кореновска грозит до 15 лет лишения свободы.

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