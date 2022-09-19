В Турции задержали жителя Темрюка, который на отдыхе забил молотком родителей. Видео

Видео Информационное агентство «Ихлас» (IHA)

Полицейские установили, что злоумышленник не только избил родителей молотком, но душил их проволокой.

Именно удушение, по данным турецкой полиции, стало причиной смерти пенсионера. После убийства преступник покинул отель.

Турецкая жандармерия начала операцию по задержанию злоумышленника, скрывшегося с места преступления. Для задержания преступника был создан спецотряд. Его задержали в районе Докума Кепезского района.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», жестокое убийство произошло в одном из пятизвездочных отелей Антальи. Мужчина во время конфликта с пожилыми родителями схватил молоток и забил им отца до смерти. Он также тяжело ранил мать. Затем он начал душить родителей проволокой. Отец скончался на месте, избитую мать доставили в больницу, где она умерла. Все произошедшее преступник снял на видео. После убийства мужчина вышел из отеля, записал видеообращение, в котором он признался в совершенном преступлении и скрылся.