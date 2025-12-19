Где и когда смотреть «Итоги года с Владимиром Путиным»

Президент России Владимир Путин 19 декабря в прямом эфире федеральных телеканалов ответит на вопросы жителей страны.

Трансляция ежегодного диалога с населением в прямом эфире начнется в 12:00.

Где смотреть «Итоги года с Владимиром Путиным»?

«Итоги года» покажут по телевизору на телеканалах: «Первый канал», «Россия 24», «Россия 1», «Пятый канал», «НТВ», «РЕН ТВ», «ОТР», «Мир». Послушать Владимира Путина можно будет на радиоволнах «Вести FM», «Маяк» и «Радио России».

Трансляцию в интернете можно смотреть:

В ОК «Итоги года с Владимиром Путиным»;

В ВК «Итоги года с Владимиром Путиным»;

На RUTUBE «Первого канала» и других телеканалов.

Как задать вопрос?

Отправить вопрос президенту до окончания прямой линии можно через сайт программы moskva-putinu.ru.

СМС- или ММС-сообщением на номер 0-40-40 и по телефону 8-800-200-40-40.

Текстовые и видеовопросы можно отправить через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».

Можно также воспользоваться чат-ботом в мессенджере MAX.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», более 2 млн вопросов поступило на «Итоги года с Владимиром Путиным». Краснодарский край вошел в топ-3 регионов-лидеров по числу обращений на прямую линию президента России.

