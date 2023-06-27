Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»

Политика
Ссылка https://kuban24.tv/item/fsb-prekratila-ugolovnoe-delo-po-faktu-vooruzhennogo-myatezha-chvk-vagner
Фото Елены Гриценко/ТАСС

Соответствующая информация появилась 27 июня на сайте ФСБ России.

Как пояснили в ведомстве, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ФСБ России 23 июня по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Также Минобороны сообщило, что военная техника ЧГК «Вагнер» будет передана Вооруженным силам РФ. Сейчас ее готовят к передаче действующим армейским подразделениям.

Читайте также: отмена уголовного дела против Пригожина, Лукашенко — посредник в переговорах. Главное из заявлений Пескова.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», захватившие штаб ЮВО в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня начали освобождать территорию.

Статьи
Драконий фрукт: полезные свойства и противопоказания
Драконий фрукт: полезные свойства и противопоказания
Шкала Рихтера: классификация землетрясений по магнитуде
Шкала Рихтера: классификация землетрясений по магнитуде
Рак костей: симптомы, прогнозы и лечение
Рак костей: симптомы, прогнозы и лечение
Можно ли есть маньчжурский орех? Польза и вред
Можно ли есть маньчжурский орех? Польза и вред
Что такое режим контртеррористической операции простыми словами
Что такое режим контртеррористической операции простыми словами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях