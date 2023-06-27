ФСБ прекратила уголовное дело по факту вооруженного мятежа ЧВК «Вагнер»

Соответствующая информация появилась 27 июня на сайте ФСБ России.

Как пояснили в ведомстве, в ходе расследования уголовного дела, возбужденного Следственным управлением ФСБ России 23 июня по факту вооруженного мятежа, установлено, что его участники 24 июня прекратили действия, непосредственно направленные на совершение преступления.

С учетом этого и иных имеющих значение для расследования обстоятельств было вынесено постановление о прекращении уголовного дела.

Также Минобороны сообщило, что военная техника ЧГК «Вагнер» будет передана Вооруженным силам РФ. Сейчас ее готовят к передаче действующим армейским подразделениям.

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Как писал интернет-портал «Кубань 24», захватившие штаб ЮВО в Ростове-на-Дону подразделения ЧВК «Вагнер» вечером 24 июня начали освобождать территорию.