Флаг Краснодарского края подняли на Эльбрусе в честь 87-летия региона

Восхождение на самую высокую точку Европы совершили активисты Русского географического общества из Северского района.

Альпинисты подняли флаг Кубани на высоте более 5 тыс. м над уровнем моря. Свой поход они приурочили к 87-й годовщине образования Краснодарского края.

«Побывав там, начинаешь многое тут, внизу, оценивать по-другому», — поделился участник похода Сергей Дубовик.

На Эльбрусе активисты РГО сделали фото с флагом рядом со счетчиком восхождений. Это устройство, позволяющее по нажатию рычага зафиксировать покорение вершины альпинистами. Всего счетчик может учесть до миллиона восхождений.

Такой прибор пока есть только на Эльбрусе. Ожидается, что он прослужит около 50 лет, сообщает пресс-служба Краснодарского регионального отделения РГО.

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