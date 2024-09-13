Флаг Кубани торжественно подняли на Главной городской площади Краснодара

Краснодарский край отмечает 87 годовщину со дня основания региона.

В Краснодаре торжественные мероприятия стартовали с поднятия флага Кубани. В церемонии поучаствовали вице-губернатора Кубани Александр Топалов, мэр города Евгений Наумов, парламентарии, представители общественных организаций, молодежных, национальных и волонтерских объединений.

Флаг вынес Почетный караул Кубанского казачьего войска. Перед этим добровольцы штаба #МЫВМЕСТЕ раздали всем воздушные шары, флажки и ленточки с символикой Кубани.

Глава краевой столицы пожелал региону процветания, спортивных успехов, любящих жителей и заботливых гостей, а также мира и спокойствия.

«Земляки, берегите малую Родину. Заботьтесь о ней, как о своем доме. Другой у нас не будет», — цитирует Наумова пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с годовщиной основания региона.