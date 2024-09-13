Вениамин Кондратьев поздравил жителей Кубани с годовщиной основания региона

Краснодарский край — дом для более чем 6 млн человек.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что каждый кубанец работает на совесть и всегда добивается успеха. Так, рабочие заводов увеличивают объемы производства, аграрии трудятся не покладая рук, врача спасают жизни, а ученые совершают передовые открытия. По словам главы края, волонтеры всегда готовы помочь, а военные и казаки отстаивают интересы России.

«Поздравляю с днем рождения нашего Краснодарского края. Желаю всем жителям процветания и благополучия, мира, добра и успехов!» — написал Кондратьев в Telegram.

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