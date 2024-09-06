Культурный сезон стартует в сентябре в Краснодарском крае

В начале осени театры, музеи, библиотеки, концертные залы Кубани обновляют программы и устраивают премьеры.

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова уточнила, что все мероприятия молодые люди от 14 до 22 лет могут посетить по «Пушкинской карте».

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«В начале осени в Краснодарском крае традиционно стартует культурный сезон», — написала Минькова в Telegram

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