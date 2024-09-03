В Краснодарском театре драмы решили отказаться от спектакля, который шел 30 лет

Спектакль «Евангелие от Воланда» шел в Краснодарском драмтеатре с октября 1994 года и стал настоящей легендой Камерного зала.

В последние годы роль Воланда исполнял заслуженный артист РФ Олег Метелев, роль Мастера и Иешуа — заслуженный артист Кубани и главный режиссер Краснодарского драмтеатра Арсений Фогелев.

После 30 лет аншлагов администрация театра приняла решение вывести постановку Рудольфа Кушнарева по роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита» из репертуара. Прощание со спектаклем запланировано на 16 октября. Сообщается, что это в этот день отметят не только 30-летие спектакля, но и сыграют его в 500 раз.

«Это событие — 500-й спектакль — станет настоящим праздником для всех любителей театра и поклонников легендарной постановки заслуженного деятеля искусств России Рудольфа Кушнарева», — сообщает пресс-служба театра.

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