Краснодарский Один театр в сентябре покажет, как не надо собирать «Урожай»

Премьера спектакля «Урожай» по одноименной пьесе драматурга Павла Пряжко состоится 20 сентября.

Режиссером постановки выступит Александр Чеботарев, уже известный краснодарским зрителям по работе над спектаклем «Понаехи». Возрастное ограничение спектакля — 18+.

Постановка расскажет о традиции отправлять студентов и школьников на сбор урожая и о курьезах, которые возникают в ходе такого «привлечения молодежи к труду». Показы пройдут 20, 21 и 22 сентября.

«Приходите посмотреть, как не надо собирать урожай!», — приглашает пресс-служба театра.

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