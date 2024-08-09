Премьерой «Евгения Онегина» откроет свой юбилейный сезон Краснодарский драмтеатр

Юбилейный 105 театральный сезон в Краснодарском академическом театре драмы им. М. Горького откроется 20 сентября премьерой спектакля «Евгений Онегин».

Постановщиком спектакля по известному роману в стихах Александра Пушкина выступит главный режиссер театра заслуженный артист Кубани Арсений Фогелев. Художник-сценограф — Иван Мальгин. Он работал над такими спектаклями театра драмы, как «Месяц в деревне», «Спасите Леньку!», «Как Степан Грищенко за горилкой ходил», «Из жизни ископаемых» и «Буратино».

Спектакль представят на большой сцене театра драмы. Уточняется, что возрастное ограничение постановки — 16+. Об актерском составе пока ничего не известно. Пресс-служба театра в соцсетях предлагает зрителям угадать, кто исполнит роли Евгения Онегина, Владимира Ленского и Татьяны Лариной.

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