Известные работы Ильи Репина представят в музее имени Коваленко в Краснодаре

К 180-летию со дня рождения Ильи Репина краснодарский музей имени Ф. А. Коваленко покажет три работы художника, рассказала вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

В здании музея на улице Красной, 13 в составе экспозиции «Русское искусство» с 6 по 11 августа для посетителей будут доступны картины Репина: «Портрет неизвестного», «По небу полуночи ангел летел», «Искушение Христа (Иди за мною Сатано)».

«Кубань и Илья Ефимович связаны не только благодаря знаменитой картине «Запорожцы». Выдающийся русский живописец искал вдохновение среди быта Георгиевских кавалеров и участников Крымской войны из станицы Пашковской. Он сделал большой вклад в развитие кубанской живописи. С его легкой руки сегодня существует «Краснодарское художественное училище», — написала Анна Минькова в Telegram.

Посетить музей имени Ф. А. Коваленко и познакомиться с творчеством Ильи Репина можно в том числе по «Пушкинской карте». Ее могут получить молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет.

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