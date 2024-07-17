Краснодарскому музею-заповеднику имени Фелицына исполнилось 145 лет

В эту памятную дату в музее открылась выставка «Искусство реставрации».

Экспозиция показывает более 60 отреставрированных предметов из фондов музея. Гости увидят иконы, картины, чучела животных, палеонтологические находки и даже Георгиевское знамя, отреставрированное в Москве.

Посетителей ждут интересные тематические разделы, включая «Уголок мастера», где можно узнать о профессии реставратора, и «Реставрация естественно-научных коллекций», показывающий сложный процесс восстановления уникальных экспонатов.

В рамках выставки пройдут мастер-классы от реставраторов музея, интерактивные зоны для детей и возможность пообщаться со специалистами.

«Выставка станет еще и прекрасной возможностью пройти раннюю профориентацию для детей. Ребята смогут попробовать себя в роли реставратора на мастер-классах. И, возможно, это станет их первым шагом к будущей профессиональной деятельности», — написала вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова в Telegram.

Выставка в краснодарском музее-заповеднике им. Е.Д. Фелицына продлится до 29 сентября. Посетить ее можно по «Пушкинской карте».

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