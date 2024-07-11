Ремонт археологического зала краеведческого музея завершили в Туапсе

Ремонт и оснащение археологического зала историко-краеведческого музея им. Полетаева выполнили в рамках нацпроекта «Культура». На эти цели из федерального, регионального и местного бюджетов направили порядка 2 млн рублей.

В археологическом зале установили светодиодные панели, новые витрины, манекен первобытного человека.

«Появилась и интерактивная панель с программным обеспечением. Здесь в 3D формате транслируется ролик о мегалитическом комплексе «Псынако-1» в Анастасиевке. Сейчас работники музея занимаются раскладкой экспозиции. Эта кропотливая работа завершится к концу августа», — написал глава Туапсинского района Сергей Бойко в Telegram.

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