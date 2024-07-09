Редкий экземпляр библии XVIII века вернули в музей Геленджика

В апреле библию передали реставраторам Государственной Центральной библиотеки Москвы, а на днях вернули в музей в обновленном виде.

В историко-краеведческий музей города-курорта библия 1757 года попала в 1947 году — ее подарил Гусак: имя и отчество в акте не указано. Именно она стала первой в коллекции «Редкая книга».

Библию начали создавать в эпоху Петра I. Работу по истолкованию и переводу начали при Елизавете Петровне. Полный текст издали в 1751 году, однако его пришлось доработать. Третье издание вышло спустя 6 лет — именно оно хранится в музее Геленджика.

Старопечатные русские книги делали по типу рукописных по всем канонам — на полях библии имеются записи, глава начинается с буквицы, на рамке — растительный орнамент. Всего в ней 542 страницы.

Иллюстрации в книге делал известный в то время гравер Михаил Махаев — он выпустил альбом с видами Петербурга, чем привлек к себе внимание. Всего в книге 33 гравюры, одна из них — из этого альбома, сообщает пресс-служба администрации Геленджика.

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