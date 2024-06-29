В Анапе открыли мурал с портретом поэтессы Анны Ахматовой

Мурал создали на улице Лермонтова в городе-курорте. Арт-объект появился благодаря голосованию молодежи в рамках проекта «Лики России».

Торжественная церемония открытия мурала состоялась 29 июня. На ней присутствовали представители молодежных организаций и студенчества, а также председатель Совета города-курорта Леонид Красноруцкий и его заместитель Владимир Пономарев.

Проект «Лики России» реализует Анапский индустриальный техникум в честь 135-летия со дня рождения поэтессы Анны Ахматовой при поддержке гранта губернатора Краснодарского края, сообщает пресс-служба администрации Анапы.

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