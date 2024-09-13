Краснодарский край отмечает 87 лет со дня основания

Азово-Черноморский край разделили на Ростовскую область и Краснодарский край 13 сентября 87 лет назад.

К этому событию приурочили огромное количество мероприятий, которые состоятся в разных районах города и края. Концерты, мастер-классы, выставки, викторины. В краснодарском сквере имени маршала Жукова волонтеры будут раздавать ленточки в цветах флага Кубани. Кроме того, во всех школах пройдут торжественные линейки и тематические мероприятия. В библиотеках, Домах и Центрах культуры состоятся игровые и конкурсные программы, экскурсии, викторины и литературно-познавательные часы.

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