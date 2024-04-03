ФК «Сантос» договорился с «Краснодаром» о погашении долга по трансферу Куэвы

Бразильский клуб «Сантос» не расплатился с «Краснодаром» за переход 32-летнего перуанского полузащитника Кристиана Куэвы, который состоялся в 2020 году.

Как сообщает пресс-служба бразильского клуба, договоренности о погашении долга в размере 4,2 млн евро удалось достичь. «Сантос» выплатит четырьмя траншами до 25 июня этого года.

ФК «Краснодар» отдала футболиста в аренду «Сантосу» в 2019 году, а зимой 2020 года он стал полноценным игроком бразильской команды, пишет газета «Советский спорт».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильскому «Сантосу» трансферы из-за долга 4 млн евро перед ФК «Краснодар». «Сантос» не расплатился с «Краснодаром» за переход Кристиана Куэвы, который состоялся в 2020 году. Ранее сообщалось о том, что «Сантос» выплатит долг до 1 апреля.