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Бразильский «Сантос» выплатит долг ФК «Краснодар» до 1 апреля

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/brazilskij-santos-vyplatit-dolg-fk-krasnodar-do-1-aprelya
Бразильский «Сантос» выплатит долг ФК «Краснодар» до 1 апреля
Фото fckrasnodar.ru

«Сантос» в ближайшие дни рассчитается с ФК «Краснодар» за перуанского футболиста Кристиана Куэву.

Об этом 29 марта сообщил председатель совета директоров бразильского клуба Марсело Тейшейра. Он отметил, что долг обязательно выплатят после уточнения суммы, сообщает портал Bobsoccer.

«Мы на связи с «Краснодаром» по этому вопросу. Безусловно, этот платеж скажется на нашем бюджете, но надо платить по обязательствам», — подчеркнул Тейшера.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», бразильскому «Сантосу» запретили трансферы из-за долга перед ФК «Краснодар». Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильскому ФК «Сантос» регистрировать новых игроков. По данным издания Globo, причиной такого решения стал неоплаченный долг в размере 4 млн евро перед ФК «Краснодаром». «Сантос» не расплатился с «Краснодаром» за переход Кристиана Куэвы, который состоялся в 2020 году.

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