Бразильскому «Сантосу» запретили трансферы из-за долга перед ФК «Краснодар»

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильскому ФК «Сантос» регистрировать новых игроков.

По данным издания Globo, причиной такого решения стал неоплаченный долг в размере 4 млн евро перед ФК «Краснодаром». «Сантос» не расплатился с «Краснодаром» за переход Кристиана Куэвы, который состоялся в 2020 году.

Это уже второе наказание у бразильского клуба в нынешнем сезоне из-за невыплат задолженностей. Официально решение ФИФА будет озвучено 1 апреля, сообщает портал Rusfootball.

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