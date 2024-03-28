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Бразильскому «Сантосу» запретили трансферы из-за долга перед ФК «Краснодар»

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/brazilskomu-santosu-zapretili-transfery-iz-za-dolga-pered-fk-krasnodar
Бразильскому «Сантосу» запретили трансферы из-за долга перед ФК «Краснодар»
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

Международная федерация футбола (ФИФА) запретила бразильскому ФК «Сантос» регистрировать новых игроков.

По данным издания Globo, причиной такого решения стал неоплаченный долг в размере 4 млн евро перед ФК «Краснодаром». «Сантос» не расплатился с «Краснодаром» за переход Кристиана Куэвы, который состоялся в 2020 году.

Это уже второе наказание у бразильского клуба в нынешнем сезоне из-за невыплат задолженностей. Официально решение ФИФА будет озвучено 1 апреля, сообщает портал Rusfootball.

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