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ФК «Атлетико» интересуется полузащитником «Краснодара» Сперцяном

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-atletiko-interesuetsya-poluzashhitnikom-krasnodara-spertsyanom
ФК «Атлетико» интересуется полузащитником «Краснодара» Сперцяном
Эдуард Сперцян, фото ФК «Краснодар»

Мадридский клуб «Атлетико» интересуется полузащитником ФК «Краснодар» Эдуардом Сперцяном.

По данным источника Armenie Football, армянского футболиста просматривали скауты «Атлетико» во время зимних соборов «быков» в ОАЭ, сообщает «Чемпионат».

Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодар», в основную команду перешел летом 2021 года. В сезоне 2023/24 полузащитник сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Стоимость игрока оценивается в 18 млн евро. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года.

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