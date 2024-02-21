ФК «Атлетико» интересуется полузащитником «Краснодара» Сперцяном

Мадридский клуб «Атлетико» интересуется полузащитником ФК «Краснодар» Эдуардом Сперцяном.

По данным источника Armenie Football, армянского футболиста просматривали скауты «Атлетико» во время зимних соборов «быков» в ОАЭ, сообщает «Чемпионат».

Эдуард Сперцян — воспитанник академии «Краснодар», в основную команду перешел летом 2021 года. В сезоне 2023/24 полузащитник сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 4 результативными передачами. Стоимость игрока оценивается в 18 млн евро. Действующий контракт с «Краснодаром» рассчитан до июня 2026 года.

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