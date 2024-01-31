Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

ФК «Краснодар» хочет купить полузащитника «Ривер Плейт» Солари за 15 млн евро

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/fk-krasnodar-hochet-kupit-poluzashhitnika-river-plejt-solari-za-15-mln-evro
ФК «Краснодар» хочет купить полузащитника «Ривер Плейт» Солари за 15 млн евро
ФК «Краснодар» хочет купить полузащитника «Ривер Плейт» Солари за 15 млн евро

За 25-летнего Пабло Солари руководство «Краснодара» предложило «Ривер Плейт» 15 млн евро.

Над трансфером вингера молодежной сборной Аргентины руководство клуба работает уже несколько месяцев — через посредников Луиса Помеса и Эсекиэля Бенавидеса. Кроме того, для этого они организовали приезд переводчика «быков» Петра Толстикова в Буэнос-Айрес.

Агент игрока Себастьян Гамарник заявил, что отступные за игрока — 25 млн евро, пишет «Чемпионат».

Читайте также: тренер Осинькин рассказал, перейдет ли полузащитник Гарре в ФК «Краснодар».

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях