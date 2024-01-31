ФК «Краснодар» хочет купить полузащитника «Ривер Плейт» Солари за 15 млн евро

За 25-летнего Пабло Солари руководство «Краснодара» предложило «Ривер Плейт» 15 млн евро.

Над трансфером вингера молодежной сборной Аргентины руководство клуба работает уже несколько месяцев — через посредников Луиса Помеса и Эсекиэля Бенавидеса. Кроме того, для этого они организовали приезд переводчика «быков» Петра Толстикова в Буэнос-Айрес.

Агент игрока Себастьян Гамарник заявил, что отступные за игрока — 25 млн евро, пишет «Чемпионат».

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