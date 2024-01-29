Тренер Осинькин рассказал, перейдет ли полузащитник Гарре в ФК «Краснодар»

Главный тренер ФК «Крылья Советов» Игорь Осинькин прокомментировал возможный трансфер Бенхамина Гарре.

По словам Осинькина, никакой информации о переходе аргентинского футболиста в «Краснодар» нет. Он также прокомментировал инсайд, согласно которому «Крылья Советов» предлагают «черно-зеленым» купить футболиста за 8 млн евро.

«Я точно знаю, что ни один тренер в такой ситуации не звонит и не предлагает другим клубам своего футболиста. Гарре серьезно влияет на наши результаты. Чем дольше он останется в «Крыльях», тем лучше для меня», ― отметил тренер.

Руководитель «Советов» подчеркнул, что Гарре качественный футболит и суперпрофессионал, поэтому не спешит с ним расставаться, сообщает «Спорт-Экспресс».

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