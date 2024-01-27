ФК «Краснодар» опубликовал расписание первых матчей весны

В 19 туре российской Премьер-лиги 2023/24 ФК «Краснодар» на своем поле сыграет с казанским «Рубином», в 20 туре проведет выездной матч с «Ростовом».

Матч с «Рубином» состоится 2 марта в 16:30. Игра с «Ростовом» запланирована на 8 марта, начало в 18:30.

«У нас есть расписание только на два весенних тура Мир РПЛ. Но мы и этому рады! Вернёмся в гонку домашним матчем с «Рубином», а на 8 марта поедем к соседям в Ростов», — сообщает пресс-служба клуба в Telegram.

Помимо этого, стала известна дата матча первого этапа четвертьфинала Пути регионов FONBET Кубка России между «Краснодаром» и «Химками». Игра пройдет 12 марта в 18:00.

Читайте также: РПЛ перенесла 21 тур чемпионата России по футболу из-за выборов президента.