РПЛ перенесла 21 тур чемпионата России по футболу из-за выборов президента

Решение о переносе 21 тура чемпионата страны по футболу приняло общее собрание клубов Российской премьер-лиги.

Матчи 21 тура перенесут на 23–25 апреля. Решение должно утвердить бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщает Telegram-канал Мир Российской Премьер-Лиги.

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