Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

РПЛ перенесла 21 тур чемпионата России по футболу из-за выборов президента

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/rpl-perenesla-21-tur-chempionata-rossii-po-futbolu-iz-za-vyborov-prezidenta
РПЛ перенесла 21 тур чемпионата России по футболу из-за выборов президента
Фото pixabay.com

Решение о переносе 21 тура чемпионата страны по футболу приняло общее собрание клубов Российской премьер-лиги.

Матчи 21 тура перенесут на 23–25 апреля. Решение должно утвердить бюро исполкома Российского футбольного союза, сообщает Telegram-канал Мир Российской Премьер-Лиги.

Читайте также: полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа завершил карьеру в России. После 15 лет игры за российские клубы 38-летний футболист завершил этап карьеры в России.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях