Полузащитник ФК «Сочи» Кристиан Нобоа завершил карьеру в России

После 15 лет игры за российские клубы 38-летний нападающий Кристиан Нобоа завершил этап карьеры в России.

Футболист возвращается в Эквадор. Там он продолжит карьеру в родном клубе «Эмелек», в составе которого в 2004 году дебютировал на профессиональном уровне.

«За время в «Сочи» Крис побил все статистические рекорды: 116 матчей, 9 тыс. 434 минуты на поле, 40 голов, 23 голевые передачи, серебро РПЛ, лучший игрок сезона 2021/22 и множество индивидуальных наград. Спасибо за все, легенда!» — сообщает пресс-служба ФК «Сочи».

Читайте также: ФК «Сочи» объявил о трансфере чилийского полузащитника Игнасио Сааведры.